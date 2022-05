Cassano | “Balotelli è ancora l’attaccante più forte al Mondo | ha un solo problema”

(Di sabato 28 maggio 2022) Ai microfoni della Bobo TV è intervenuto l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio. L’ex attaccante ha parlato di vari temi, tra cui anche le ultime prestazioni di un giocatore italiano all’estero, Mario. “Marioha fatto un gol in Turchia! Una roba meravigliosa. Gli ho detto che è veramente un demente. L'articolo

Advertising

zazoomblog : Cassano: Ho detto a Balotelli: sei veramente un demente... - #Cassano: #detto #Balotelli: - PresMoratti : RT @Rundagio: @PresMoratti Pandev Balotelli Cassano Cristiano Ronaldo Ibrahimovic Bonucci Chiellini - Rundagio : @PresMoratti Pandev Balotelli Cassano Cristiano Ronaldo Ibrahimovic Bonucci Chiellini - pietrop15671757 : Cassano risponde a Balotelli: Sei un demente, ti mancano il venerdì, il sabato e la domenica - TandoEtBice : @PresMoratti Materazzi, Cassano, F. Melo, Mauri, Balotelli, Mexes, Hamsik. -

Intervenuto in diretta su Twitch nell'ultima puntata della Bobo Tv, Antonioha raccontato del suo rapporto con mario, che ha sentito dopo l'ultimo, splendido gol in TurchiaBotta e risposta tra Marioe Antoniosui social. Uno scambio di opinioni improntato alla schiettezza e alla simpatia, anche se in gioco ci sono state - soprattutto da parte dell'ex trequartista di Bari Vecchia ...L'attaccante italiano sta quindi vivendo una grande stagione. Prestazione dopo prestazioni sta convincendo gli scettici.Ancora una volta Antonio Cassano si lascia andare a dichiarazioni pesanti durante il programma BoboTV. Antonio Cassano fa spesso discutere di sé anche ora che è lontano dai campi di calcio. Le sue dic ...