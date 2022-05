WWE: Infortunio per Zelina Vega si prevede uno stop di 6-8 settimane, possibile push al suo rientro (Di venerdì 27 maggio 2022) Da qualche settimana “Queen” Zelina Vega non compare nei tv show WWE. L’ex manager di Andrade era stata licenziata nel novembre 2020, salvo poi fare rientro a Stamford. Lo scorso autunno ha portato a casa la corona vincendo il Queen’s Crown Tournament battendo in finale Doudrop in occasione del ppv Crown Jewel in Arabia Saudita. Successivamente ha conquistato, insieme a Carmella, i titoli di coppia femminili, mantenendoli sino a WrestleMania 38. Emerge ora il motivo della sua assenza; Zelina è alle prese con un Infortunio che necessita di intervento chirurgico. Alcune settimane di stop Secondo quanto riportato da PWInsider, “Queen” Zelina Vega è alle prese con un Infortunio. Al momento non è chiaro di che ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 27 maggio 2022) Da qualche settimana “Queen”non compare nei tv show WWE. L’ex manager di Andrade era stata licenziata nel novembre 2020, salvo poi farea Stamford. Lo scorso autunno ha portato a casa la corona vincendo il Queen’s Crown Tournament battendo in finale Doudrop in occasione del ppv Crown Jewel in Arabia Saudita. Successivamente ha conquistato, insieme a Carmella, i titoli di coppia femminili, mantenendoli sino a WrestleMania 38. Emerge ora il motivo della sua assenza;è alle prese con unche necessita di intervento chirurgico. AlcunediSecondo quanto riportato da PWInsider, “Queen”è alle prese con un. Al momento non è chiaro di che ...

