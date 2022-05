Ucraina | Podolyak | ' Russia sta utilizzando le armi non nucleari più pesanti'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Lasta usando lenonpiùcontro l'. Lo sostiene su Twitter Mikhail, il consigliere del presidente Zelensky, invitando i paesi partner a consegnarecome lanciarazzi multipli all', come unico modo per difendersi. "Alcuni partner esitano a fornire lenecessarie per paura dell'escalation - ha scritto - Escalation ?! Lasta già usando lenonpiùcontro gli ucraini, bruciando vive le persone. Non resta che rifornire di lanciarazzi multipli l'".