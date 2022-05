Ucraina: Pentagono, 'forze russe hanno fatto pochi progressi' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Nonostante l'enorme vantaggio numerico, le truppe russe che attaccano il Donbas in Ucraina hanno fatto solo "progressi graduali". Lo ha affermato un alto funzionario del Pentagono, precisando che "la Russia ha schierato 110 gruppi tattici di battaglioni operativi in ??Ucraina, la maggior parte dei quali si trova nel sud e il resto del gruppo si è diviso e sta combattendo nel Donbass. Nonostante il numero schiacciante di truppe, le forze russe hanno fatto pochi progressi". "Questi risultati sono compensati da quelli dell'Ucraina in altre aree, in particolare intorno a Kharkiv - ha aggiunto il funzionario - La guerra della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Nonostante l'enorme vantaggio numerico, le truppeche attaccano il Donbas insolo "graduali". Lo ha affermato un alto funzionario del, precisando che "la Russia ha schierato 110 gruppi tattici di battaglioni operativi in ??, la maggior parte dei quali si trova nel sud e il resto del gruppo si è diviso e sta combattendo nel Donbass. Nonostante il numero schiacciante di truppe, le". "Questi risultati sono compensati da quelli dell'in altre aree, in particolare intorno a Kharkiv - ha aggiunto il funzionario - La guerra della ...

