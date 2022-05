Ucraina, Gb: “Russia fa progressi tangibili”. Usa pronti a invio armi più potenti (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia sta compiendo “progressi lenti e tangibili” nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson parlando a Bloomberg. “Penso che sia molto, molto importante non lasciarsi cullare dall’incredibile eroismo degli ucraini nel respingere i russi alle porte di Kiev – ha dichiarato Johnson – Temo che Putin, a caro prezzo per sé stesso e per l’esercito russo, stia continuando ad avanzare nel Donbass, stia continuando a fare progressi graduali, lenti, ma, temo, tangibili”. Il premier britannico ha quindi aggiunto che “è assolutamente fondamentale che continuiamo a sostenere militarmente gli ucraini”. L’Amministrazione Biden si sta preparando a inviare armi più potenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Lasta compiendo “lenti e” nella regione del Donbass, nell’orientale. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson parlando a Bloomberg. “Penso che sia molto, molto importante non lasciarsi cullare dall’incredibile eroismo degli ucraini nel respingere i russi alle porte di Kiev – ha dichiarato Johnson – Temo che Putin, a caro prezzo per sé stesso e per l’esercito russo, stia continuando ad avanzare nel Donbass, stia continuando a faregraduali, lenti, ma, temo,”. Il premier britannico ha quindi aggiunto che “è assolutamente fondamentale che continuiamo a sostenere militarmente gli ucraini”. L’Amministrazione Biden si sta preparando a inviarepiù...

