Ucraina, condivido lo smarrimento di Furio Colombo su Orsini ma non il suo ultimatum (Di venerdì 27 maggio 2022) La guerra sta modificando drasticamente schieramenti politici, appartenenze ideali, convergenze di orientamenti e di opinioni consolidate, modi di essere e di porsi nel dibattito pubblico e purtroppo, spesso, anche frequentazioni e sintonie private semplicemente perché impone un drastico ed inevitabile riordino delle priorità. Ad essere modificati e riordinati, se non addirittura scomposti e ricomposti, non sono solo gli equilibri geopolitici ma anche quelli interpersonali, tanto più nella dimensione della comunicazione politica e culturale. Con questa premessa, probabilmente scontata ma che considero comunque non superflua, vorrei entrare nel “Dibattito senza filtri su Mosca, Kiev e noi” che Il Fatto ha inaugurato sabato 14 maggio a seguito del deciso passo indietro di un collaboratore storico e autorevole come Furio Colombo basato sinteticamente su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) La guerra sta modificando drasticamente schieramenti politici, appartenenze ideali, convergenze di orientamenti e di opinioni consolidate, modi di essere e di porsi nel dibattito pubblico e purtroppo, spesso, anche frequentazioni e sintonie private semplicemente perché impone un drastico ed inevitabile riordino delle priorità. Ad essere modificati e riordinati, se non addirittura scomposti e ricomposti, non sono solo gli equilibri geopolitici ma anche quelli interpersonali, tanto più nella dimensione della comunicazione politica e culturale. Con questa premessa, probabilmente scontata ma che considero comunque non superflua, vorrei entrare nel “Dibattito senza filtri su Mosca, Kiev e noi” che Il Fatto ha inaugurato sabato 14 maggio a seguito del deciso passo indietro di un collaboratore storico e autorevole comebasato sinteticamente su ...

Advertising

Falcex11 : @CarloCalenda Carlo sblocca @the_highsparrow che è un donatore e voleva mettere il like a questo tuo post ed a quel… - VeroNike1995 : @AlessioFlora Ma nessuno mette in dubbio che l’ucraina non possa esser messa sullo stesso piano della Russia. È il… - KapaMarci : @niky40786498 @eallorail_pd A me Piro piacerebbe non poco, ma decisamente non condivido le sue posizioni sulla guerra in Ucraina. - mamoschetta : @vitalbaa @italy983 Gentile dottoressa, io condivido con lei che sia giusto inviare armi all'Ucraina. I costituzion… - federicoton99 : @italy983 @rioneparione @vncnzvlln92 Il fatto che la Polonia sostenga l'Ucraina non cambia le riforme illiberali d… -