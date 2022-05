Torino, pullman tranciato a metà da una palla da demolizione: ma è il set di Fast and Furious – Video (Di venerdì 27 maggio 2022) Un pullman viene colpito da una palla da demolizione e completamente sventrato, tranciato e spezzato a metà. Poi sul posto arrivano alcune volanti dei carabinieri. Siamo in Corso Fiume a Torino, ma non è la realtà. Si tratta infatti delle riprese del nuovo film della saga di “Fast and Furious“: le scene della nota pellicola cinematografica da Roma si sono spostate a Torino. Il Video, che immortala il momento del ciak in cui l’autobus viene colpito, decisamente spettacolare, è stato registrato da un residente della zona dalla finestra di casa sua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Unviene colpito da unadae completamente sventrato,e spezzato a. Poi sul posto arrivano alcune volanti dei carabinieri. Siamo in Corso Fiume a, ma non è la realtà. Si tratta infatti delle riprese del nuovo film della saga di “and“: le scene della nota pellicola cinematografica da Roma si sono spostate a. Il, che immortala il momento del ciak in cui l’autobus viene colpito, decisamente spettacolare, è stato registrato da un residente della zona dalla finestra di casa sua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

