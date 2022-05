Tony Khan: “Mi piacerebbe avere Killer Kross in AEW” (Di venerdì 27 maggio 2022) Nelle ultime ore vi abbiamo riportato di come l’AEW aveva provato a inserire Killer Kross nel feud tra MJF e Wardlow: la federazione infatti aveva pensato all’ex campione di NXT come possibile avversario di Wardlow, in un match come quello che l’ex guardia del corpo di MJF ha avuto contro W. Morrissey. Le due parti però non hanno trovato un accordo e l’incontro non è mai avvenuto, lasciando un velo d’incertezza sul futuro di Kross. Poco fa è arrivato il commento di Tony Khan, patron dell’AEW, riguardo alla vicenda. Tick Tock? Kross e sua moglie, Scarlett Bordeaux, sono stati licenziati dalla WWE lo scorso novembre e non sono ancora tornati a calcare il ring di una federazione con regolare presenza in TV. Tony Khan ha espresso grande ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 27 maggio 2022) Nelle ultime ore vi abbiamo riportato di come l’AEW aveva provato a inserirenel feud tra MJF e Wardlow: la federazione infatti aveva pensato all’ex campione di NXT come possibile avversario di Wardlow, in un match come quello che l’ex guardia del corpo di MJF ha avuto contro W. Morrissey. Le due parti però non hanno trovato un accordo e l’incontro non è mai avvenuto, lasciando un velo d’incertezza sul futuro di. Poco fa è arrivato il commento di, patron dell’AEW, riguardo alla vicenda. Tick Tock?e sua moglie, Scarlett Bordeaux, sono stati licenziati dalla WWE lo scorso novembre e non sono ancora tornati a calcare il ring di una federazione con regolare presenza in TV.ha espresso grande ...

