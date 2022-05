Tommaso Paradiso e l'estate magica, che quest'anno si intitola Piove in discoteca (Di venerdì 27 maggio 2022) Tommaso Paradiso ama l'estate italiana e anche questa volta ha voluto celebrarla con un nuovo singolo che, inevitabilmente, conquisterà le radio: si chiama Piove in discoteca, è uscito a mezzanotte e già al primo ascolto è assolutamente impossibile stare fermi. Sarà il ricordo di quando il jingle del Festivalbar ci catalizzava già in prime time perché aedo di un'estate alle porte, sarà forse per tutte quelle volte che anche noi la sua bici rossa Atala de La fine dell'estate l'abbiamo guidata o abbiamo sognato che lambisse, romanticamente le nostre strade di vita. Fatto sta che ogni volta che Tommaso Paradiso torna con un nuovo singolo a ridosso di giugno, a noi un po' viene quella voglia matta di chiamarla/lo a ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 maggio 2022)ama l'italiana e anchea volta ha voluto celebrarla con un nuovo singolo che, inevitabilmente, conquisterà le radio: si chiamain, è uscito a mezzanotte e già al primo ascolto è assolutamente impossibile stare fermi. Sarà il ricordo di quando il jingle del Festivalbar ci catalizzava già in prime time perché aedo di un'alle porte, sarà forse per tutte quelle volte che anche noi la sua bici rossa Atala de La fine dell'l'abbiamo guidata o abbiamo sognato che lambisse, romanticamente le nostre strade di vita. Fatto sta che ogni volta chetorna con un nuovo singolo a ridosso di giugno, a noi un po' viene quella voglia matta di chiamarla/lo a ...

Advertising

CinnyCinzia : RT @Cinguetterai: In #SummerHits di Andrea Delogu e Stefano De Martino ci saranno Marco Mengoni, Blanco, Mahmood, Mika, Ketra, Fabrizio Mor… - tetinaamoroso : RT @Cinguetterai: In #SummerHits di Andrea Delogu e Stefano De Martino ci saranno Marco Mengoni, Blanco, Mahmood, Mika, Ketra, Fabrizio Mor… - micricosmo : RT @Cinguetterai: In #SummerHits di Andrea Delogu e Stefano De Martino ci saranno Marco Mengoni, Blanco, Mahmood, Mika, Ketra, Fabrizio Mor… - GammaStereoRoma : Tommaso Paradiso - Tutte Le Notti - Annalis75327421 : RT @Cinguetterai: In #SummerHits di Andrea Delogu e Stefano De Martino ci saranno Marco Mengoni, Blanco, Mahmood, Mika, Ketra, Fabrizio Mor… -