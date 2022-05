' Svendere le spiagge è un suicidio' - Cronaca - lanazione it

Advertising

DoubleScarred : RT @F_Cannucci: Gente che prima strepita contro l’Europa che “vuole svendere le nostre spiagge” e poi, senza scomporsi, dice che l’Ucraina… - GianluPisu94 : RT @calandriniLT: La maggioranza ha deciso di svendere le nostre spiagge. @FratellidItalia continua a difendere le migliaia di aziende che… - halesia2004 : @gino_lio E si fossero limitati a svendere le spiagge. Che mi risulti hanno anche svenduto il mare di sardegna all'… - FratellidItalia : RT @calandriniLT: La maggioranza ha deciso di svendere le nostre spiagge. @FratellidItalia continua a difendere le migliaia di aziende che… - RenzoCianchetti : RT @gino_lio: Cazzo!.. puoi metterla dove cazzo ti pare. Prendiamo ad esempio il governo, invece di preoccuparsi di famiglie che versano… -

LA NAZIONE

"Sulla Bolkestein siamo ancora in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del ricorso presentato da Fratelli d'Italia sulla decisione del Consiglio di Stato, per ...È una vergognalealle multinazionali, italiane e straniere. Noi siamo una grande risorsa da rilanciare, per ripartire, in questo momento di crisi'. Laila Di Carlo: 'Una vergogna ... "Svendere le spiagge è un suicidio" "Sulla Bolkestein siamo ancora in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale sull’ammissibilità del ricorso presentato da Fratelli d’Italia sulla decisione del Consiglio di Stato, per ...Senz'altro una fisiologica concorrenza è auspicabile. Ma svendere le spiagge agli stranieri, per di più senza reciprocità, è un errore di cui si pagheranno le conseguenze.