Stromboli, Ambra Angiolini parla dell’incendio: “Non ero sul set in quel momento. Sono qui a dare una mano…” (Di venerdì 27 maggio 2022) Mercoledì 25 maggio un incendio è esploso a Stromboli, sul set di una fiction dedicata alla Protezione civile. Un rogo simulato poi avvenuto per davvero, questo secondo le prime ricostruzioni. Tutto da chiarire, il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Giuseppe Adornato, ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti e i responsabili della vicenda. La serie prodotta dalla “11 Marzo Film“, con messa in onda su Rai1, vede tra i protagonisti Ambra Angiolini e Andrea Bosca. “Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile”, spiega l’attrice a Repubblica, il quotidiano racconta la breve telefonata riportando le lacrime della Angiolini. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Mercoledì 25 maggio un incendio è esploso a, sul set di una fiction dedicata alla Protezione civile. Un rogo simulato poi avvenuto per davvero, questo secondo le prime ricostruzioni. Tutto da chiarire, il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Giuseppe Adornato, ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti e i responsabili della vicenda. La serie prodotta dalla “11 Marzo Film“, con messa in onda su Rai1, vede tra i protagonistie Andrea Bosca. “qui, con la gente dell’isola auna mano. Sul set innon c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile”, spiega l’attrice a Repubblica, il quotidiano racconta la breve telefonata riportando le lacrime della. ...

Advertising

Corriere : Stromboli, si indaga sul rogo della fiction. Ambra: «Notte di paura, penso a una raccolta fondi» - giulianol : RT @theciosaz: Sul set del film “protezione civile “ Sicuramente un film di merda, inutile e che è costato mezza riserva naturale. (Eh ma… - FQMagazineit : Stromboli, Ambra Angiolini parla dell’incendio: “Non ero sul set in quel momento. Sono qui a dare una mano…” - labrinta : RT @matt1news: LA REGISTA AMBRA ANGIOINI HA INAVVERTITAMENTE DATO FUOCO A METÀ ISOLA DI STROMBOLI PER UNA SCENA IN CUI SIMULAVA UN INCENDIO… - PMO_W : RT @calabriaonline: Grazie Ambra Angiolini (sicuramente tu centri poco), il fuocherello innescato sull’Isola di #Stromboli, per le riprese… -