Storie da raccontare/15 – Tutta un'altra storia… (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 10 minuti Canzone consigliata: La Notte Vola – Lorella Cuccarini Mancavano solo poche centinaia di metri e finalmente sarebbe tornato a casa. Il caldo, che aveva rassicurato la giornata come un abbraccio, andava sparendo: gli ultimi spiccioli di Inverno cominciarono a cadere nelle tasche della sera e il tintinnio delle monete si trasformò in una leggera brezza, piacevole solo se combattuta con una giacca a vento. Giorgio la indossava e schiacciandosi il mento sul petto, infilò il naso sotto la zip, stringendosi al suo interno. Il pallone, lacerato più che consumato, gli sporgeva su un fianco. Amico fraterno e unico compagno di giochi da sempre e per sempre. Stava facendo buio. La notte aveva mangiato, quasi per intero, la luminosità che il sole di una Primavera appena iniziata non aveva smesso di donare con allegria. Quasi a benedire il ritorno delle ...

