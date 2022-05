Salvini in partenza per Mosca. Prova a rilanciare un negoziato. Orban e Le Pen: sanzioni sono pericolose (Di venerdì 27 maggio 2022) Per ora è solo una ipotesi lanciata durante un comizio elettorale. Sul fronte europeo piena sintonia fra il primo ministro ungherese e la leader dell'estrema destra francese Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 maggio 2022) Per ora è solo una ipotesi lanciata durante un comizio elettorale. Sul fronte europeo piena sintonia fra il primo ministro ungherese e la leader dell'estrema destra francese

Advertising

Testament73 : RT @dottorbarbieri: #SALVINI VERSO LA PARTENZA PER #MOSCA. SAREBBE UNA '''MISSIONE''' al fine di 'far ripartire i negoziati per porre fine… - Ve10Ve_Ghost : RT @lucianoghelfi: Secondo quanto anticipa l'@Agenzia_Italia, #Salvini starebbe preparando una missione a #Mosca 'nell'ambito dei contatti… - PAOLANURNBERG : RT @lucianoghelfi: Secondo quanto anticipa l'@Agenzia_Italia, #Salvini starebbe preparando una missione a #Mosca 'nell'ambito dei contatti… - Sparpagli : RT @GuadagnoRaffae2: Matteo Salvini ha detto che “è imminente la mia partenza per Mosca”. Vuole incontrare Putin per fermare la guerra. Ma… - Cuoredifango : RT @dottorbarbieri: #SALVINI VERSO LA PARTENZA PER #MOSCA. SAREBBE UNA '''MISSIONE''' al fine di 'far ripartire i negoziati per porre fine… -