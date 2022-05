Roland Garros 2022 | Gauff e Mertens in scioltezza | Teichmann elimina Azarenka

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nella sesta giornata di incontri a Parigi la statunitense Amanda Anisimova supera in rimonta in tre set 6-7(7) 6-2 3-0 la ceca Karolina Muchova, costretta al ritiro per infortunio nel match valevole per il terzo turno del. Tutto facile per Coriche, in due parziali 6-3 6-4, si sbarazza dell’estone Kaia Kanepi, incapace di reagire ai colpi dell’americana, apparsa in grande spolvero. Grande battaglia tra la svizzera Belida Bencic e la canadese Leylah Annie Fernandez, con quest’ultima che, dopo aver vinto il primo set 7-5, si vede costretta a giocare il terzo dalla rivale. Alla fine a spuntarla è proprio la giovane canadese, che si impone con lo score di 7-5 3-6 7-5. Avanza senza particolari problemi anche la belga Elise, abile nell’re in due ...