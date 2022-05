"Per sei mesi così...". La drammatica confessione di Ibrahimovc dopo lo scudetto (Di venerdì 27 maggio 2022) “Gli ultimi sei mesi? Ho giocato senza il legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro”. Firmato su Instagram, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, nonostante i guai fisici, è comunque riuscito a caricare i suoi dalla panchina, entrando nei finali di alcuni match. E alla fine in casa Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, è arrivato il tanto inseguito 19esimo scudetto, che in via Aldo Rossi mancava dalla stagione 2010-11. “Sei mesi di ginocchio gonfio. Sei mesi in cui mi sono potuto allenare solo 10 volte con la squadra — ha continuato ancora Ibra nel post — Sei mesi in cui ho dovuto fare oltre 20 iniezioni. Sei mesi in cui dovevo svuotare il ginocchio una volta a settimana. Sei mesi di antidolorifici quotidiani. Sei mesi in cui a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Gli ultimi sei? Ho giocato senza il legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro”. Firmato su Instagram, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, nonostante i guai fisici, è comunque riuscito a caricare i suoi dalla panchina, entrando nei finali di alcuni match. E alla fine in casa Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, è arrivato il tanto inseguito 19esimo, che in via Aldo Rossi mancava dalla stagione 2010-11. “Seidi ginocchio gonfio. Seiin cui mi sono potuto allenare solo 10 volte con la squadra — ha continuato ancora Ibra nel post — Seiin cui ho dovuto fare oltre 20 iniezioni. Seiin cui dovevo svuotare il ginocchio una volta a settimana. Seidi antidolorifici quotidiani. Seiin cui a ...

