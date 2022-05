Pd: Letta, 'coalizione non somma sigle ma unita su cose da fare' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Crediamo nella nostra coalizione larga di centrosinistra e crediamo in una coalizione in cui si fanno le primarie e se il nostro candidato perde, il minuto dopo il candidato che ha vinto diventa il nostro candidato come nel caso di Michele". Così Enrico Letta con Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. "Ho particolarmente piacere di essere qui con Nicola ad iniziare un cammino per una coalizione chiara e vincente, che non la somma di sigle ma che abbia l'unità sulle cose da fare. E' il percorso che cominceremo dall'estate". Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Crediamo nella nostralarga di centrosinistra e crediamo in unain cui si fanno le primarie e se il nostro candidato perde, il minuto dopo il candidato che ha vinto diventa il nostro candidato come nel caso di Michele". Così Enricocon Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. "Ho particolarmente piacere di essere qui con Nicola ad iniziare un cammino per unachiara e vincente, che non ladima che abbia l'unità sulleda. E' il percorso che cominceremo dall'estate".

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'coalizione larga e vincente o non ci sarà Draghi ma destra al governo' - - ardigiorgio : RT @ilriformista: È stato il segretario Pd #Letta ad andare a trovare Giuseppi nel suo appartamento romano, come ai tempi delle Quirinarie:… - ilriformista : È stato il segretario Pd #Letta ad andare a trovare Giuseppi nel suo appartamento romano, come ai tempi delle Quiri… - je_suis_io : @PoliticaPerJedi problema per chi? ?? ha governato per un paio d'anni, con governi di coalizione abbastanza arraffaz… - lichibenassi : RT @vncnzvlln92: Gli elettori PD e M5S che 'se Letta e Conte intendono andare alle elezioni insieme io una coalizione del genere non la vot… -