Niko Romito | «Agli chef italiani chiedo più responsabilità»

(Di venerdì 27 maggio 2022) Loè fra i relatori del Wired Next Fest 2022. Sabato 28 maggio alle 11,40 - nella sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, parlerà infatti di sostenibilità. Un tema che lo accompagna da sempre.dal 2000 gestisce il Ristorante Reale con la sorella Cristiana. Cuoco autodidatta profondamente legato al suo Abruzzo, in soli 7 anni ha conquistato 3 stelle Michelin. Ha cominciato a Rivisondoli, nell’ex pasticceria di famiglia, divenuta trattoria, e nel 2011 ha trasferito il Reale a “Casadonna”, ex monastero del 500 a Castel di Sangro.percorre la strada dell’essenzialità, dell’equilibrio e del gusto. In poco tempo ha saputo creare un linguaggio gastronomico personale, e un sistema complesso in cui coesistono alta cucina, format di ristorazione ...

CUCINA E PASTICCERIA: AL VIA I MASTER DELL'ACCADEMIA NIKO ROMITO Lo chef Niko Romito è fra i relatori del Wired Next Fest 2022. Sabato 28 maggio alle 11,40 - nella sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, parlerà infatti di sostenibilità. Un tema che lo ...