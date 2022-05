Michelle Hunziker con un look pazzesco: il dolce commento della figlia Aurora (Di venerdì 27 maggio 2022) Michelle Hunziker questa primavera è letteralmente fiorita. Con il suo fisico slanciato che fa invidia alle più giovani e il viso così solare e naturale, la conduttrice ha sfoggiato un look nel suo ultimo shooting che ha lasciato tutti senza parole. Tutti tranne la figlia Aurora, che come sempre ha sostenuto la mamma con un commento dolcissimo e simpatico. Vi raccomandiamo... Aurora Ramazzotti affronta la sua paura di cantare: "È la mia parte più fragile" Che Michelle Hunziker stia bene con tutto ormai è una certezza. Seppur alla carriera di modella ormai abbia messo davanti quella da showgirl, la conduttrice svizzera continua a mantenere un fisico ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022)questa primavera è letteralmente fiorita. Con il suo fisico slanciato che fa invidia alle più giovani e il viso così solare e naturale, la conduttrice ha sfoggiato unnel suo ultimo shooting che ha lasciato tutti senza parole. Tutti tranne la, che come sempre ha sostenuto la mamma con undolcissimo e simpatico. Vi raccomandiamo...Ramazzotti affronta la sua paura di cantare: "È la mia parte più fragile" Chestia bene con tutto ormai è una certezza. Seppur alla carriera di moormai abbia messo davanti quella da showgirl, la conduttrice svizzera continua a mantenere un fisico ...

