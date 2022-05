LIVE Virtus Bologna-Tortona, Playoff basket 2022 in DIRETTA: gara-1 semifinale in tempo reale (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Tortona, gara-1 delle semifinali dei Playoff di Serie A di basket! I bianconeri puntano subito al primo punto nella serie al meglio delle cinque partite, per provare ad avvicinarsi alla Finale dove vorranno sicuramente difendere il Tricolore conquistato un anno fa. Dovrebbe rientrare Tornike Shengelia, assente nelle ultime sfide contro Pesaro (3-0 nei quarti di finale) dopo l’infortunio rimediato in gara-1. basket, Sergio Scariolo: “Bologna straordinaria: quando accendi la miccia, la città risponde. Puntiamo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alladi-1 delle semifinali deidi Serie A di! I bianconeri puntano subito al primo punto nella serie al meglio delle cinque partite, per provare ad avvicinarsi alla Finale dove vorranno sicuramente difendere il Tricolore conquistato un anno fa. Dovrebbe rientrare Tornike Shengelia, assente nelle ultime sfide contro Pesaro (3-0 nei quarti di finale) dopo l’infortunio rimediato in-1., Sergio Scariolo: “straordinaria: quando accendi la miccia, la città risponde. Puntiamo in ...

Advertising

VIRTUSTSB : ?? Questa sera in campo ?? ?? Gara 4?? #PlayOut - Serie B girone D ?? Ore 19:00 ?? Tendostruttura - Monopoli (BA) ???… - CalcioOggi : Playoff Serie C, Palermo-Virtus Entella: segui la diretta testuale di - tabellamercatob : Ritorno 2° turno fase nazionale #Playoff #SerieC per 4^ promozione in #SerieB Finale #PalermoENTELLA 2-2 Soleri, F… - ILOVEPACALCIO : LIVE PLAYOFF SERIE C, PALERMO-VIRTUS ENTELLA 0-0. Termina il primo tempo - WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie C, Palermo-Virtus Entella: segui la diretta testuale di -