LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Leclerc in vetta nella FP2 davanti a Sainz! (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 1:17.158 per Leclerc con gomme soft. 17.54 1:17.5 per Russell, ma probabilmente ha trovato traffico. Difficile valutare il passo gara. 17.53 1:16.4 per Verstappen, ma c’è tanto Perez. Ferrari in pista con Leclerc. 17.52 Si torna in pista per la simulazione passo gara. 17.50 Ferrari e Red Bull ai box per fare il punto della situazione. 17.48 Sainz! Vicinissimo lo spagnolo a Leclerc con 44 millesimi di ritardo da Leclerc. L’iberico vuole cancellare quanto accaduto nei precedenti weekend. 17.46 Ferrari che fa una grande differenza soprattutto nel terzo settore in termini di trazione. 17.44 Di seguito l’ordine di tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari1:12.656 4 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.221 4 3 Sergio ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 1:17.158 percon gomme soft. 17.54 1:17.5 per Russell, ma probabilmente ha trovato traffico. Difficile valutare il passo gara. 17.53 1:16.4 per Verstappen, ma c’è tanto Perez. Ferrari in pista con. 17.52 Si torna in pista per la simulazione passo gara. 17.50 Ferrari e Red Bull ai box per fare il punto della situazione. 17.48Vicinissimo lo spagnolo acon 44 millesimi di ritardo da. L’iberico vuole cancellare quanto accaduto nei precedenti weekend. 17.46 Ferrari che fa una grande differenza soprattutto nel terzo settore in termini di trazione. 17.44 Di seguito l’ordine di tempi aggiornato: 1 CharlesFerrari1:12.656 4 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.221 4 3 Sergio ...

