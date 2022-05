Incendio Stromboli, Ambra in lacrime: “Do una mano alla gente dell’isola” (Di venerdì 27 maggio 2022) Poche ore dopo l’Incendio che ha distrutto Stromboli, sono giunte le prime parole di Ambra Angiolini e del regista Marco Pontecorvo. Le fiamme che avrebbero portato a distruggere il 50% delle macchia mediterranea dell’isola e per intero quella della riserva naturale orientata, sarebbero partite dal set della fiction Rai, Protezione Civile. La procura ha aperto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 27 maggio 2022) Poche ore dopo l’che ha distrutto, sono giunte le prime parole diAngiolini e del regista Marco Pontecorvo. Le fiamme che avrebbero portato a distruggere il 50% delle macchia mediterraneae per intero quella della riserva naturale orientata, sarebbero partite dal set della fiction Rai, Protezione Civile. La procura ha aperto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

