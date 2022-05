Il Paradiso delle Signore | Marcello e Roberto sul set per la prova costumi

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 27 maggio 2022) Stanno per ripartire le riprese della settima stagione de Il, ma alcuni attori sono tornati sul set per lacostume. Grazie ai social si è potuto apprendere che un altro attore è stato confermato anche per la nuova avventura che partirà a settembre su Rai 1. Si tratta di Filippo Scarafia, colui che veste i panni del pubblicitarioLandi. Sia lui che un suo collega sono stati convocati in anticipo ai Videa Studios di Roma ed è trapelato un altro dettaglio interessante che riguardaBarbieri! Il7, riconfermato anche l'interprete diLandi In questi giorni abbiamo appreso dell'addio di Beatrice Conti. La cognata di Vittorio ha detto addio al ...