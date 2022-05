Giro d’Italia 2022: colpo doppio per Koen Bouwman, terzo Alessandro Tonelli. La noia regna sovrana tra i big (Di venerdì 27 maggio 2022) Il percorso per poter fare differenze c’era, le forze in campo però sono quel che sono. Arriva per l’ennesima volta la fuga al Giro d’Italia 2022: nella diciannovesima frazione da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte si impone l’olandese Koen Bouwman, che trova il colpo doppio, ufficializzando anche la Maglia Azzurra di miglior scalatore. È mancata invece la sfida tra i migliori: tra domani e dopodomani si deciderà la Corsa Rosa. Non c’è stata gran lotta per la fuga: ad approfittare del primo tratto completamente pianeggiante sono state soprattutto i passisti puri, con gli scalatori che hanno fatto fatica ad andar via. All’attacco in dodici: Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Tobias Bayer (Aplecin-Fenix), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Clement Davy, Attila ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Il percorso per poter fare differenze c’era, le forze in campo però sono quel che sono. Arriva per l’ennesima volta la fuga al: nella diciannovesima frazione da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte si impone l’olandese, che trova il, ufficializzando anche la Maglia Azzurra di miglior scalatore. È mancata invece la sfida tra i migliori: tra domani e dopodomani si deciderà la Corsa Rosa. Non c’è stata gran lotta per la fuga: ad approfittare del primo tratto completamente pianeggiante sono state soprattutto i passisti puri, con gli scalatori che hanno fatto fatica ad andar via. All’attacco in dodici: Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Tobias Bayer (Aplecin-Fenix), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Clement Davy, Attila ...

