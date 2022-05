F1, Leclerc: “Abbiamo capito qual è stato il problema a Barcellona” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Il team ha capito qual è stato il problema a Barcellona e per questo sono fiducioso. Spero di poter sfruttare il fattore casalingo e poter concludere finalmente una gara qui. Quest’anno Abbiamo un pacchetto forte e siamo sempre stati bravi in curva. Ma qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare veloci”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa del Gran Premio di Monaco di Formula 1 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “Il team haile per questo sono fiducioso. Spero di poter sfruttare il fattore casalingo e poter concludere finalmente una gara qui. Quest’announ pacchetto forte e siamo sempre stati bravi in curva. Ma qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare veloci”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa del Gran Premio di Monaco di Formula 1 SportFace.

