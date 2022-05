È morto Andy Fletcher dei Depeche Mode | «Siamo sotto choc»

(Di venerdì 27 maggio 2022) Lutto nel mondo della musica. Èil 26 maggio 2022, a 60 anni,, membro fondatore e tastierista dei. Ad annunciare la scomparsa del musicista è stata la stessa band di cui ha fatto parte per oltre 40 anni, con un comunicato diffuso sui social. Non sono state rese note le cause del decesso. Vi raccomandiamo... Dopo il piccolo Arthur, èanche Jethro, figli di Nick Cave Il 31enne era nato a Melbourne nel 1991, e solo a 8 anni aveva scoperto che il musicista era suo padre. Nella nota diffusa alla stampa non è stata... Su Instagram e Facebook si legge:scioccati e travolti dalla tristezza per la morte del nostro caro ...

Andrew "Andy" Fletcher, storico tastierista e fondatore dei Depeche Mode, è scomparso a 60 anni. È morto nel sonno, nella Repubblica Dominicana. Andy era nato nel 1961 a Nottingham.