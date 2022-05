Dove porta la crisi alimentare (e migratoria) scatenata dalla guerra in Ucraina (Di venerdì 27 maggio 2022) La telefonata di Mario Draghi a Vladimir Putin è l'ultimo atto (per ora) della complessa crisi alimentare che l'Europa e non solo, sta affrontando: l'assedio russo ai danni dell'Ucraina non sta causando “solo” perdite umane, spese militari, rotture diplomatiche tra i vari paesi, ma anche e soprattutto una situazione paragonabile “solo a quella del secondo Dopoguerra” ha affermato Gian Carlo Cirri, vicedirettore del World food programme, al Foglio. L'Ucraina e la Russia sono state più volte definiti granai del continente in quanto rappresentano il 30 percento delle esportazioni mondiali di grano e orzo, il 18 percento di mais e circa l'80 percento di olio di girasole. Il blocco dei porti sul mar Nero conseguente all'occupazione di tutta la costa Ucraina, di cui l'ultimo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 27 maggio 2022) La telefonata di Mario Draghi a Vladimir Putin è l'ultimo atto (per ora) della complessache l'Europa e non solo, sta affrontando: l'assedio russo ai danni dell'non sta causando “solo” perdite umane, spese militari, rotture diplomatiche tra i vari paesi, ma anche e soprattutto una situazione paragonabile “solo a quella del secondo Dopo” ha affermato Gian Carlo Cirri, vicedirettore del World food programme, al Foglio. L'e la Russia sono state più volte definiti granai del continente in quanto rappresentano il 30 percento delle eszioni mondiali di grano e orzo, il 18 percento di mais e circa l'80 percento di olio di girasole. Il blocco dei porti sul mar Nero conseguente all'occupazione di tutta la costa, di cui l'ultimo ...

