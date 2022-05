Civitavecchia, caregiver familiare: ecco come ottenere il riconoscimento (Di venerdì 27 maggio 2022) Civitavecchia – In applicazione alle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, che valorizza socialmente questo ruolo delicato e importantissimo e promuove interventi di sostegno, l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che sul sito del Comune di Civitavecchia – www.comune.Civitavecchia.rm.it – sono disponibili i moduli con le relative indicazioni per presentare domanda di riconoscimento della figura di “caregiver familiare”. Il riconoscimento formale del ruolo lo inserisce a pieno titolo “come componente informale ed essenziale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari” e dà accesso alle misure attive di sostegno. Ma cos’è un ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– In applicazione alle “Linee guida regionali per ildel “”, che valorizza socialmente questo ruolo delicato e importantissimo e promuove interventi di sostegno, l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che sul sito del Comune di– www.comune..rm.it – sono disponibili i moduli con le relative indicazioni per presentare domanda didella figura di “”. Ilformale del ruolo lo inserisce a pieno titolo “componente informale ed essenziale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari” e dà accesso alle misure attive di sostegno. Ma cos’è un ...

