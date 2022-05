Cimitero animali, D’Asta sollecita Comune di Ragusa (Di venerdì 27 maggio 2022) Ragusa – Il consigliere comunale Mario D’Asta ha presentato un ordine del giorno sulla creazione di un Cimitero destinato agli animali d’affezione e domestici. Un provvedimento assunto dopo avere preso atto che la Regione finanzierà la creazione di questi speciali cimiteri. “La decisione – chiarisce D’Asta nel suo intervento – è stata presa dal governo Musumeci che, oltre ad apprezzare il relativo regolamento, ha stanziato la somma di due milioni di euro a disposizione dei Comuni che ne faranno richiesta. Sarà possibile così dare attuazione, dopo 22 anni, ad una legge dell’Ars rimasta inapplicata e che prevede appunto la possibilità di seppellire le spoglie dell’animale in un vero e proprio Cimitero, anche previa cremazione, secondo le caratteristiche fissate dal regolamento sanitario. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022)– Il consigliere comunale Marioha presentato un ordine del giorno sulla creazione di undestinato aglid’affezione e domestici. Un provvedimento assunto dopo avere preso atto che la Regione finanzierà la creazione di questi speciali cimiteri. “La decisione – chiariscenel suo intervento – è stata presa dal governo Musumeci che, oltre ad apprezzare il relativo regolamento, ha stanziato la somma di due milioni di euro a disposizione dei Comuni che ne faranno richiesta. Sarà possibile così dare attuazione, dopo 22 anni, ad una legge dell’Ars rimasta inapplicata e che prevede appunto la possibilità di seppellire le spoglie dell’animale in un vero e proprio, anche previa cremazione, secondo le caratteristiche fissate dal regolamento sanitario. ...

