Cessione Milan, RedBird accelera: chiusura vicina (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Milan è vicino alla Cessione a RedBird: accelerata improvvisa del fondo americano pronto a chiudere nelle prossime ore La Cessione del Milan è molto vicina alla chiusura. Investcorp si è chiamato fuori e RedBird nelle ultime ore ha accelerato per chiudere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa è in fase avanzata e prossima alla chiusura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

