Calcio: Maldini 'Scudetto capolavoro ma ora proprietà scelga cosa vuole' (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Scudetto vinto dai rossoneri porta la sua firma in calce e più che un miracolo è "un capolavoro - racconta alla 'Gazzetta dello Sport' - È la vittoria delle idee, della volontà e dello spirito di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Lovinto dai rossoneri porta la sua firma in calce e più che un miracolo è "un- racconta alla 'Gazzetta dello Sport' - È la vittoria delle idee, della volontà e dello spirito di ...

Advertising

Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - angelomangiante : Uno scudetto vinto con la forza delle idee. #Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. #Maldini ha portato le idee… - angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - dragonerossoen1 : RT @sportmediaset: Milan, Maldini all'attacco: 'Io e Massara senza contratto: irrispettoso' #milan #maldini - LUZrossonero : RT @PippoMM1: @max74volpato Uno solo, rileggendolo più volte! Fate come cavolo vi pare, ma fatelo, perché i tempi del calcio non sono quell… -