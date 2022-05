(Di venerdì 27 maggio 2022) La rassegna di musicache si svolgerà dal 3 giugno all’8 agosto è l’occasione per scoprire alcune località della Bassa Romagna. Ildie la Rocca sforzesca di Bagnara ospitano concerti e dj set. La terza edizione delè realizzata in collaborazione con Cervia e il Parco della Salina di Cervia,

Advertising

periodicodaily : Bosco di Fusignano tra le location del festival ELEMENTI #Fusignano #Elementi @odettetapella - Ravenna24ore : Fusignano: Art Duo in concerto al Bosco delle lucciole -

Ravenna24ore

Venerdì 27 maggio alle ore 21 ildelle lucciole diospiterà un concerto acustico dell'Art Duo, formato da Aldo Capicchioni (violino) e Michela Zanotti (viola).Sabato 28 maggio alle 9.45 ci sarà l'inaugurazione del bacino di laminazione realizzato ain ampliamento delE’ in programma nella mattinata di sabato prossimo, 28 maggio, l’inaugurazione del bacino di laminazione realizzato a Fusignano in ampliamento del bosco. Il ritrovo è al parco di via Saffi e l’appunta ...Venerdì 27 maggio alle ore 21 il Bosco delle lucciole di Fusignano ospiterà un concerto acustico dell’Art Duo, formato da Aldo Capicchioni (violino) e Michela Zanotti (viola). Il repertorio dell’Art D ...