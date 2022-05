Avellino | lancio del sacchetto a via Mazzini e Contrada Macchia | una denuncia e tre multe

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Una personata e tre multate. È questo il resoconto degli ultimi interventi contro l’abbandono dei rifiuti effettuati dagli uomini del Colonnello Michele Arvonio. Gli agenti sono risaliti ai responsabili grazie alle segnalazioni dei cittadini raccolte durante i servizi sul territorio e all’utilizzo delle telecamere. Ecco che pochi incivili, perché di questi parliamo, riescono a trasformare anche una cosa “buona”, come la raccolta degli abiti usati promossi dalla Caritas in un problema. Ebbene sì, gli scarti del nostro guardaroba, che sarebbero dovuti essere smaltiti in discarica, vengono investiti a favore di persone in difficoltà. Non solo. Essendo la raccolta affidata a cooperative sociali che impiegano persone svantaggiate, la gestione stessa dell’attività ha un immediato impatto sociale, offrendo ...