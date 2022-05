Ambra Angiolini in lacrime dopo l’incendio a Stromboli sono qui con la gente dell’isola a dare una mano (Di venerdì 27 maggio 2022) Sul set cinematografico ambientato a Stromboli è scoppiato un’ incendio e Ambra Angiolini che si trova sull’isola per girare una fiction è in lacrime: «sono qui con la gente dell’isola a dare una mano. Non è stata una notte facile». Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite dal set della fiction Protezione Civile. Il Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 27 maggio 2022) Sul set cinematografico ambientato aè scoppiato un’ incendio eche si trova sull’isola per girare una fiction è in: «qui con launa. Non è stata una notte facile». Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite dal set della fiction Protezione Civile. Il

Advertising

LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - IlContiAndrea : La giuria di #XF2022 sarà composta da: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi (da Davide Maggio) - rtl1025 : ?? #Rkomi è il quarto giudice di @XFactor_Italia: esordio assoluto per il cantante, con cui si completa il tavolo de… - StePic62 : Non ci posso credere ditemi che è uno scherzo o che siamo su Lercio... @OGiannino @carloalberto @recifar… - carostar_ : RT @trash_italiano: ?? Ufficiale: la giuria di #XF2022 sarà composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi -