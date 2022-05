Viola il divieto di avvicinamento e ‘piomba’ dall’ex con le chiavi clonate: arrestato (Di giovedì 26 maggio 2022) La donna era tranquilla nella sua casa a Sabaudia, quando ha sentito il rumore delle chiavi e la porta d’ingresso aprirsi. Spaventata si è diretta verso l’entrata per capire chi fosse. Non aspettava nessuno. Soprattutto non lui, il suo ex convivente. Ha iniziato ad agitarsi. Ad urlare. Voleva che se ne andasse. L’ha implorato in ginocchio, ma niente. L’uomo, nonostante la una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, ha fatto una copia delle chiavi di casa. Non aveva nessuna intenzione di andarsene. Leggi anche: Macabra scoperta a Roma: cadavere di un ragazzo nel Tevere L’arrivo dei Carabinieri La donna, stremata, ha chiamato i Carabinieri. Ha chiesto se potevano arrivare immediatamente perché non sapeva più come fare. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno trovato l’uomo ancora all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) La donna era tranquilla nella sua casa a Sabaudia, quando ha sentito il rumore dellee la porta d’ingresso aprirsi. Spaventata si è diretta verso l’entrata per capire chi fosse. Non aspettava nessuno. Soprattutto non lui, il suo ex convivente. Ha iniziato ad agitarsi. Ad urlare. Voleva che se ne andasse. L’ha implorato in ginocchio, ma niente. L’uomo, nonostante la una misura cautelare personale deldi, ha fatto una copia delledi casa. Non aveva nessuna intenzione di andarsene. Leggi anche: Macabra scoperta a Roma: cadavere di un ragazzo nel Tevere L’arrivo dei Carabinieri La donna, stremata, ha chiamato i Carabinieri. Ha chiesto se potevano arrivare immediatamente perché non sapeva più come fare. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno trovato l’uomo ancora all’interno ...

