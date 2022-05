Usa: Oklahoma vara la legge più restrittiva sull'aborto (Di giovedì 26 maggio 2022) Il governatore repubblicano dell'Oklahoma Kevin Stitt ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva d'America, che vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e consente ai privati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Il governatore repubblicano dell'Kevin Stitt ha firmato lapiùd'America, che vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e consente ai privati ...

