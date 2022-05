TARI, dopo quanti anni va in prescrizione e non si paga più la tassa (Di giovedì 26 maggio 2022) Vuoi sapere dopo quanto tempo la TARI va in prescrizione e non bisogna più pagarla? La Legge è chiara in merito. Quello che bisogna sapere Non è raro che, con la TARI ma non solo, ci possa sfuggire di pagare una tassa con conseguente raccomandata del Fisco dopo anni. E li sono cavoli amari, perché si aggiungono mora e interessi. C’è un tot di tempo, però, dopo cui la tassa va in prescrizione e, anche in caso di notifica, non la si deve pagare. TARI (Pixabay)A pagare la tassa sui rifiuti sono coloro che hanno immobili o aree che producono rifiuti urbani. Ci sono casi in cui però il Comune di ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 26 maggio 2022) Vuoi saperequanto tempo lava ine non bisogna piùrla? La Legge è chiara in merito. Quello che bisogna sapere Non è raro che, con lama non solo, ci possa sfuggire dire unacon conseguente raccomandata del Fisco. E li sono cavoli amari, perché si aggiungono mora e interessi. C’è un tot di tempo, però,cui lava ine, anche in caso di notifica, non la si devere.(Pixabay)Are lasui rifiuti sono coloro che hanno immobili o aree che producono rifiuti urbani. Ci sono casi in cui però il Comune di ...

Advertising

fangiovanna : @AndreaLompio53 @michelecarugi @ilfoglio_it Ci sono concessioni subaffittate (per esempio il twiga che paga una cat… - varesenews : Rosa ribatte a Cerutti dopo le accuse sulla Tari: “Rinviarla è stata una vostra scelta” - CorriereRomagna : Faenza, dopo l'estate aumento della Tari del 5% - - PaolaAnna8 : RT @MMaXXprIIme: Gli italiani vengono trattati come rifiuti. Infatti dopo la morte, se si viene cremati, le ceneri vengono tassate come TARI - MaurizioTorchi2 : RT @MMaXXprIIme: Gli italiani vengono trattati come rifiuti. Infatti dopo la morte, se si viene cremati, le ceneri vengono tassate come TARI -