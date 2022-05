Taglialatela | “Napoli | Meret se non gioca deve andare”

(Di giovedì 26 maggio 2022): “a volte un fenomeno, altre meno… se non” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Pino, ex portiere del. Queste le sue parole. “Ospina ha dato grandi garanzie, è un portiere di caratura internazionale e soprattutto offre grande sicurezza.è ancora giovane, ha dimostrato di essere un gran portiere, ha bisogno di fiducia e continuità. -affermamigliorare nella personalità, a tratti sembra un fenomeno a tratti no. Ildecidere a chi affidare la porta titolare, se tieni Ospina magarilo fai crescere ...

A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si Gonfia La Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pino, ex portiere del Napoli.