Spagna, bimbo di 19 mesi morto annegato in una piscina (Di giovedì 26 maggio 2022) Un bambino di 19 mesi è morto dopo essere caduto in una piscina privata ad Aigües ( Spagna ). La tragedia è avvenuta mercoledì 25 maggio, nel tardo pomeriggio. Il bimbo è accidentalmente ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Un bambino di 19dopo essere caduto in unaprivata ad Aigües (). La tragedia è avvenuta mercoledì 25 maggio, nel tardo pomeriggio. Ilè accidentalmente ...

Advertising

Pistacchio89 : @OfficialRei7 Che stai rosicando per superMax, no no verissimo, ma tranquillo domani super domenica per te, il bimb… - gjoegl : @Stefy19971966 La seconda, se critichi AA se ne escono con il ritornello “dov’eravate nel 2006” 19 trofei e’ vi lam… -