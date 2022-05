Si spegne a 94 anni l’ex premier della DC Ciriaco De Mita (Di giovedì 26 maggio 2022) l’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino dove stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore per la caduta dello scorso febbraio. Bettino Craxi (S) e Ciriaco De Mita (D) in una foto d’archivio. ANSANegli anni ’80 Ciriaco De Mita è stato contemporaneamente segretario della Democrazia cristiana e presidente del Consiglio: praticamente l’uomo più potente d’Italia. Esponente della corrente di sinistra, nato a Nusco in provincia di Avellino, dopo il liceo si trasferì a Milano, alla Cattolica. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963 vi rimase per ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 26 maggio 2022)presidente del Consiglio e segretarioDc,De, è morto questa mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino dove stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore per la caduta dello scorso febbraio. Bettino Craxi (S) eDe(D) in una foto d’archivio. ANSANegli’80Deè stato contemporaneamente segretarioDemocrazia cristiana e presidente del Consiglio: praticamente l’uomo più potente d’Italia. Esponentecorrente di sinistra, nato a Nusco in provincia di Avellino, dopo il liceo si trasferì a Milano, alla Cattolica. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963 vi rimase per ...

