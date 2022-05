Sampdoria: Gattuso come possibile nuovo tecnico (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex tecnico del Napoli è pronto per un ritorno in panchina Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, riferisce che la Sampdoria starebbe pensando a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) L’exdel Napoli è pronto per un ritorno in panchina Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, riferisce che lastarebbe pensando a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - Stefaniaugo77 : RT @AlfredoPedulla: #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per la p… - Lucaucce : #Calciomercato #Sampdoria, Alfredo #Pedullà: via #Giampaolo, c'è #Gattuso - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, Alfredo #Pedullà: via #Giampaolo, c'è #Gattuso - MFajriyansyah : RT @AlfredoPedulla: #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per la p… -