Ruby ter, i pm contro Berlusconi “Sei anni e confisca di 10 milioni” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio chiedono una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter e 5 anni per Karima El Mahroug. La Procura chiede di confiscare all’ex premier una somma pari a 10 milioni e 800mila euro come “prezzo della corruzione”. Il pm Gaglio “Karima era inaffidabile, il progetto era, quindi, non farla testimoniare ed è stata fatta partire per il Messico (dove aprì un ristorante insieme al fidanzato), proprio per non portarla in udienza”. La condanna per Berlusconi e Ruby e le reazioni sui social Il pm Luca Gaglio spiega “A queste ragazze, in cambio di racconti ’soft’ o silenzio sulle cene eleganti fu assicurato un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio chiedono una condanna a 6di reclusione per Silvioper corruzione in atti giudiziari nel processo sul casoter e 5per Karima El Mahroug. La Procura chiede dire all’ex premier una somma pari a 10e 800mila euro come “prezzo della corruzione”. Il pm Gaglio “Karima era inaffidabile, il progetto era, quindi, non farla testimoniare ed è stata fatta partire per il Messico (dove aprì un ristorante insieme al fidanzato), proprio per non portarla in udienza”. La condanna pere le reazioni sui social Il pm Luca Gaglio spiega “A queste ragazze, in cambio di racconti ’soft’ o silenzio sulle cene eleganti fu assicurato un ...

Advertising

fattoquotidiano : Ruby ter, la procura chiede 6 anni per Silvio Berlusconi e per 5 per Karima “Ruby” El Mahroug - fattoquotidiano : Ruby Ter: chiesti 6 anni per B. e confische per 22 milioni - fanpage : Prosegue il processo sul caso Ruby Ter. Secondo la procura, Berlusconi 'decise di pagare per il silenzio e le menzo… - lecodelsud : Silvio #Berlusconi a 85 anni si ritrova ancora esposto al rischio di una condanna penale per la vicenda del bunga-b… - microcerotis : RT @dukana2: #Rubyter, la procura chiede 6 anni per porco #Berlusconi e 5 per Karima 'Ruby' El Mahroug…la figlia di #Mubarak…Cit. #Meloni… -