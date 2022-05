Roma | detenuto da trent’anni | si laurea con una tesi sulla detenzione

(Di giovedì 26 maggio 2022) Giuseppe Perrone ha conseguito lamagistrale in Scienze della informazione, della comunicazione della editoria con la votazione di 110 e lode

Notizieincampus : Roma, 'Gli abissi di una pena': così il detenuto Giuseppe si è laureato a Tor Vergata - CorriereCitta : Roma, detenuto di Rebibbia si laurea in presenza all’Ateneo di Tor Vergata. La tesi: ”L’abisso della pena” -

