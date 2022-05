Roland Garros 2022: Cecchinato non riesce ad impensierire Hurkacz e deve arrendersi in tre set (Di giovedì 26 maggio 2022) Marco Cecchinato esce di scena al Roland Garros 2022 al secondo turno per mano di Hubert Hurkacz. Match a senso unico in cui il tennista italiano non riesce mai a dare del filo da torcere al suo avversario e si arrende in tre set. 6-1 6-4 6-2 il punteggio in favore del polacco, dodicesima forza del seeding, che s’impone in 1h30? e vola al terzo turno. Sulla sua strada ritroverà il belga Goffin, che due settimane fa lo ha sconfitto a Roma. Cecchinato invece lascia Parigi con una bella vittoria ai danni di Andujar ma anche con la consapevolezza che il suo livello attuale è piuttosto lontano da quello di Hurkacz. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Primo set da incubo per il siciliano, che dopo aver tenuto il primo turno di ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Marcoesce di scena alal secondo turno per mano di Hubert. Match a senso unico in cui il tennista italiano nonmai a dare del filo da torcere al suo avversario e si arrende in tre set. 6-1 6-4 6-2 il punteggio in favore del polacco, dodicesima forza del seeding, che s’impone in 1h30? e vola al terzo turno. Sulla sua strada ritroverà il belga Goffin, che due settimane fa lo ha sconfitto a Roma.invece lascia Parigi con una bella vittoria ai danni di Andujar ma anche con la consapevolezza che il suo livello attuale è piuttosto lontano da quello di. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Primo set da incubo per il siciliano, che dopo aver tenuto il primo turno di ...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - lavazzagroup : Essere al @rolandgarros è anche un’occasione per presentare i risultati 2021 del Gruppo e raccontare il nostro impe… - sportface2016 : #RolandGarros: #Cecchinato non riesce ad impensierire #Hurkacz e deve arrendersi in tre set - equaloppositee : RT @bettassad: roland garros so far set persi da tsitsipas: 2 set persi da zverev: 2 set persi da alcaraz: 2 set persi da medvedev: 0 i num… -