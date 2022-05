Roland Garros 2022 | attacco di panico per Halep contro Zheng VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) Non è andato bene il secondo turno delper Simona. Quest’ultima infatti, dopo aver vinto il primo set per 6-2, ha avuto un brutto crollola cinese Q., impostasi nettamente al set decisivo. Non è passato inosservato in particolare un preciso momento della partita. Si tratta del secondo gioco del terzo set, in cui l’asiatica ha trovato uno dei break decisivi. Al termine del game perso, infatti, la rumena si è accovacciata sulle proprie gambe cercando di respirare. La scena si è protratta per qualche secondo prima che il gioco potesse riprendere. L’ex numero uno del mondo, in lacrime nel post-match, ha spiegato ai giornalisti in conferenza stampa che si è trattato di undi. Di seguito il ...