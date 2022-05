Renzi attacca l’ex ministro Spadafora: “Non sapeva nulla di sport, inaccettabile” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Meno male che c’è Draghi perché non era accettabile un ministro dello sport che diceva che non sapeva nulla di sport. Con Draghi abbiamo detto basta all’incompetenza delle istituzioni”. Lo ha detto Matteo Renzi agli Stati generali dello sport di Italia Viva, tornando ad attaccare l’ex ministro Vincenzo Spadafora: “Basta coi ministri che prendono il loro ruolo come un apprendistato: non si può dire come fece l’ex ministro dello sport del governo Conte ‘prima di fare il ministro non sapevo nulla di sport’- Serve la competenza perché solo così le cose migliorano come è possibile fare grazie alle nostre ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Meno male che c’è Draghi perché non era accettabile undelloche diceva che nondi. Con Draghi abbiamo detto basta all’incompetenza delle istituzioni”. Lo ha detto Matteoagli Stati generali dellodi Italia Viva, tornando adreVincenzo: “Basta coi ministri che prendono il loro ruolo come un apprendistato: non si può dire come fecedellodel governo Conte ‘prima di fare ilnon sapevodi’- Serve la competenza perché solo così le cose migliorano come è possibile fare grazie alle nostre ...

fattoquotidiano : Meloni attacca Conte: “Fai sul serio? Ritira Di Maio dal governo”. Lui: “Sei la pasionaria dell’opposizione o quell… - sportface2016 : #Renzi torna ad attaccare l'ex ministro #Spadafora: 'Non sapeva nulla di sport, inaccettabile' - francescomila18 : RT @claudiodamico72: #RENZI: 'Conte mi attacca'(!). Conte ti ha risposto, che è diverso. Attacchi Conte dal 2018 in ogni dove... come non… - mickycaruso : RT @claudiodamico72: #RENZI: 'Conte mi attacca'(!). Conte ti ha risposto, che è diverso. Attacchi Conte dal 2018 in ogni dove... come non… - MariaAversano1 : RT @claudiodamico72: #RENZI: 'Conte mi attacca'(!). Conte ti ha risposto, che è diverso. Attacchi Conte dal 2018 in ogni dove... come non… -