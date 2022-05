Prove da main eventer

(Di giovedì 26 maggio 2022) Riddle sta facendo davvero un bel percorso. A differenza di altri suoi colleghi approdati alroster da NXT, si è ambientato subito e procede di step in step aumentando la sua considerazione negli show. Il buon inizio in singolo nel midcarding è stato coronato dal titolo degli Stati Uniti, interagendo nel corso dei mesi con gente come AJ Styles, Sheamus e Lashley. La collaborazione con Orton ha rappresentato poi il nuovo salto, avendo a che fare di settimana in settimana con unae leggenda come l’ex Legend Killer, in una coppia apparentemente mal assortita che in realtà funziona a meraviglia da oltre un anno. La conclusione di questo capitolo sembrava la più prevedibile, uno scontro tra lui e Orton. Ripensandoci però, credo che la soluzione non sia così desiderabile e nei piani alti se ne sono pure accorti. ...

Advertising

ICIsraele : “Ecco le prove dei crimini di guerra russi in Ucraina Cronaca di Daniele Raineri ” -

Fidal

... This report willinvaluable to leading firms striving for new revenue pockets if they wish ...the market shares for each offshore wind submarket develop from 2022 to 2032 What will be the...... Martina Cerri e alcuni giovani colleghi aiuteranno i bambini, attraverso diversedi ... ecologo, scrittore In collaborazione con Eugea e Tree MarathonEvent in collaborazione con il Gruppo ... Federazione Italiana Di Atletica Leggera Riddle sta facendo davvero un bel percorso. A differenza di altri suoi colleghi approdati al main roster da NXT, si è ambientato subito e procede di step in step aumentando la sua considerazione negli ...