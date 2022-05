Palpata a Blanco, Ruggeri butta acqua sul fuoco: “Quando mi è successo non è stata una tragedia” (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag — Benvenuti nel 2022, l’era in cui tutto è da rubricare come offesa o molestia, e dove la «Palpata di pacco» da parte di una fan di cui è stato «vittima» il cantante Blanco — gesto consolidato, quasi di prassi a un concerto, che solo alcuni anni fa non avrebbe destato alcuna curiosità — fa esplodere un caso: polemiche a cui solo un’inossidabile Enrico Ruggeri e pochi altri rispondono con il buon senso e rimettendo tutto in prospettiva. La «mano sul pacco» a Blanco Ma procediamo con ordine: la bufera mediatica è stata innescata da un video girato con il cellulare e diffuso su TikTok da Lucia Dalgri, giovane fan dell’effemminato cantautore. Nel filmato, la ragazza si lamenta del fatto che la ripresa di Blanco sia stata rovinata dalla mano di una scalmanata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag — Benvenuti nel 2022, l’era in cui tutto è da rubricare come offesa o molestia, e dove la «di pacco» da parte di una fan di cui è stato «vittima» il cantante— gesto consolidato, quasi di prassi a un concerto, che solo alcuni anni fa non avrebbe destato alcuna curiosità — fa esplodere un caso: polemiche a cui solo un’inossidabile Enricoe pochi altri rispondono con il buon senso e rimettendo tutto in prospettiva. La «mano sul pacco» aMa procediamo con ordine: la bufera mediatica èinnescata da un video girato con il cellulare e diffuso su TikTok da Lucia Dalgri, giovane fan dell’effemminato cantautore. Nel filmato, la ragazza si lamenta del fatto che la ripresa disiarovinata dalla mano di una scalmanata ...

