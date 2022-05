Advertising

Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani. Mirto Milani, fidanzato della prima figlia di Laura, ha confess… - Today_it : Omicidio Laura Ziliani: c'è la svolta - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani. Mirto Milani, fidanzato della prima figlia di Laura, ha confessato l'… - Frankf1842 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Svolta nel caso di Laura Ziliani, la ex vigilessa scomparsa l'8 maggio del 2021 e trovata morta due mesi dopo. Arriv… - SouzaEluam : RT @repubblica: Caso Laura Ziliani, Mirto Milani confessa l'omicidio dell'ex vigilessa -

Svolta nelle indagini sul delitto diZiliani. Mirto Milani ha confessato l'dell'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l'8 maggio di un anno fa. Lo ha fatto nel corso di un lungo interrogatorio in carcere ...L'diZiliani e quell'odio delle due figlie contro tutta la famiglia: "Anche nonna è come un serpente" Chiara Baldi 25 Settembre 2021Mirto Milani ha confessato in un lungo interrogatorio, durante il quale ha anche accusato Paola e Silvia Zani: quest'ultima è la sua fidanzata ...Milani, fidanzato della primogenita di Laura Ziliani, è in carcere dal 24 settembre scorso così come Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima. Anche loro hanno chiesto l'interrogatorio ...