Napoli, rissa a colpi di casco in spiaggia a Marechiaro: 43enne e 38enne finiscono nei guai (Di giovedì 26 maggio 2022) Non potranno accedere ai locali né stazionare, per un anno, in via Posillipo, via Mergellina, in via Caraccialo e in altre vie del centro. Questo il provvedimento emesso dal Questore di Napoli nei confronti di due napoletani di 43 e 38 anni, resisi protagonisti di una rissa andata in scena sulla "spiaggia delle Monache" a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

