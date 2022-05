LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 4-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel quarto set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Errore sottorete dell’italiano. 5-3 Buon game di Sinner: adesso l’iberico deve allungare il match. AD-40 SMASH VINCENTE DI Sinner! 40-40 SUL NASTRO IL DIRITTO IN RECUPERO DI Sinner DOPO IL LOB DI Baena AD-40 Undicesimo ace di Sinner. 40-40 Carballes Baena NON MOLLA!!! GAME ANCORA APERTISSIMO 40-30 Fortunato l’altoatesino con il diritto. 30-30 Chiusura con il diritto di Sinner dopo aver accelerato. 15-30 Prima vincente di Sinner. 0-30 Gran risposta dello spagnolo. 0-15 Inizio a rilento di Sinner in risposta. 4-3 Carballes Baena LA SPUNTA!!!!! GAME LUNGHISSIMO IN CUI Sinner NON HA SFRUTTATO ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Errore sottorete dell’italiano. 5-3 Buon game di: adesso l’iberico deve allungare il match. AD-40 SMASH VINCENTE DI! 40-40 SUL NASTRO IL DIRITTO IN RECUPERO DIDOPO IL LOB DIAD-40 Undicesimo ace di. 40-40NON MOLLA!!! GAME ANCORA APERTISSIMO 40-30 Fortunato l’altoatesino con il diritto. 30-30 Chiusura con il diritto didopo aver accelerato. 15-30 Prima vincente di. 0-30 Gran risposta dello spagnolo. 0-15 Inizio a rilento diin risposta. 4-3LA SPUNTA!!!!! GAME LUNGHISSIMO IN CUINON HA SFRUTTATO ...

